Чечулин Ефим Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чечулин
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141231. ЧЕЧУЛИНЪ, ЕФИМЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Казанск. у., Столбищенск. в., с. Тарлаша, 24 л.; — У. Чл. О. С. по Казан. у. 14 Авг. 909, 2 п. 1112 и 1138 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 8 Окт. 909.
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