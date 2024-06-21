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Чечулин Ефим Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чечулин
Имя
Ефим
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
Источник
Скан
Оригинальная запись
141231. ЧЕЧУЛИНЪ, ЕФИМЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Казанск. у., Столбищенск. в., с. Тарлаша, 24 л.; — У. Чл. О. С. по Казан. у. 14 Авг. 909, 2 п. 1112 и 1138 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 8 Окт. 909.

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