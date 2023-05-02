Забродин Иван Мартынов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Забродин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Мартынов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82372. ЗАБРОДИНЪ, ИВАНЪ МАРТЫновъ, 24 л. К. Владимир. у., Подольск. в., д. Головина, рд. въ г. Москвѣ; — Владимир. О. С., 22 Марта 911, 152, 152¹ и 2 ч. 1643 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 22 Янв. 910 г. (1 п. 1645 У., арест. отд. 1 г.), арест. отд. 3 г., съ зач. 2 л., 4 м. и 26 дн. предв. заключ. Исп. 12 Мая 911.
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