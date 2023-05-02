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Громов Леонтий Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Громов
Имя
Леонтий
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
27 февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
100748. Громовъ, Леонтій (Леонъ) Даниловъ, К. Гомельск. у., Покалюбск. в., с. Краснаго, 24 л.; — Чернигов. О. С., 925 и 1 ч. 1645 У., арест. отд. 4 г. Исп. 27 Февр. 909. 905 86904 169 М. | 902 49688 170¹ М. | 903 69304 1647 У.

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