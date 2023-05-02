Бочкарев Геннадий Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бочкарев
- Имя
- Геннадий
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13486. БОЧКАРЕВ, ГЕННАДИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 24 л. Гр. г. Царевосанчурска; — Р. В. Т. г. Вятки. Должн. прест., лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. на ½ Исп. 25 янв 920.
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