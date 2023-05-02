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Хаймин Степан Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хаймин
Имя
Степан
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
29993. ХАЙМИН, СТЕПАН ЕФИМОВИЧ, 34 л. Гр. Глазовск. у., Святицк. в., д. Хайменки; — Н. С. 10 уч. Глазовск. у. Нанес. ран., лиш. св. 1 г. Исп. 28 сент 920.

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