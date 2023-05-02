Серебряков Константин Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Серебряков
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- __ май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 318
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87476. СЕРЕБРЯКОВЪ, КОНСТАНТИНЪ Ивановъ, 34 л. Лиш. ос. пр., см. коллеж. регистр., рд. въ г. Саратовѣ; — Саратов. О. С., 20 Марта 911, 114, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. въ Маѣ 911. | 907 60706 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 91952. | 906 6780 172 М. | 903 43629 169 М. | 905 7945 170¹ М. | 900 6222 169 М.
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