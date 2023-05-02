Шканев Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шканев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 06 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8269. ШКАНЕВ, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 55 л. Гр. Костромск. у., Бычихинск. в., д. Зиновьевой; - Н. С. 11 уч. Костромск. у. Присвоен. денег, лиш. св. 1 г. Исп. 6 дек. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.