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Алешин Лаврентий Леонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алешин
Имя
Лаврентий
Отчество
Леонов
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
129420. АЛЕШИНЪ, ЛАВРЕНТІЙ ЛЕОновъ. К. Клецк. у., в. и д. Богатой-Платы, 35 л.; — Г. С. 1 уч. г. Ельца 22 Авг. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 21 Сент. 909.

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