Бельфер Майлих Берков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бельфер
- Имя
- Майлих
- Отчество
- Берков
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130010. БЕЛЬФЕРЪ, МАЙЛИХЪ БЕРковъ. Мщ. пос. Любянкова, Ловичск. у., 16 л.; — М. С. 11 уч. г. Лодзи 12 Окт. 909, 6, 11, 12 и 172 М. (участ.), тюр., особ. для несовершеннол. помѣщ., 3 м. Исп. 12 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.