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Плотников Кузьма Давидович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плотников
Имя
Кузьма
Отчество
Давидович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
27743. ПЛОТНИКОВ, КУЗЬМА ДАВИДОВИЧ, 45 л. Гр. Бобровск. у., Средне-Икорицк. в. и с.; — Н. С. 7 р. Бобровск. у. Варка самогон., лиш. св. 2½ г., по амн. от нак. освоб.

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