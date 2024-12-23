Михайлов Сергей Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михайлов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33760. МИХАЙЛОВЪ, СЕРГѢЙ МИХАЙловъ. К. изъ сс.-посел. Тюкалин. у., Крутинск. в., д. Усть-Китермы, 35 л., рд. Зубцов. у., Родинск. в., въ д. Степанцевой; — Тобольск. О. С. (во 2 р.), 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1653 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м., исключ. изъ сего наказ. 3 м., отб. по приг. У. С. 1 уч. Тюкалин. у. отъ 23 Окт. 904 г. Исп. 7 Марта 905. | 93 104096 1655 У.
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