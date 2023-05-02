Назаров Иван Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назаров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 25 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4962. Назаров Иван Трофимович, 30 л. Гр. Пронск. ум Абакумовск, в., д. Николаевки; - Н. С. Замоскворецк. р-на Кожевническ. 2 отд. г. Москвы. Покуш. на кражу, лиш. св., 6 м. Исп. 25 марта 919.
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