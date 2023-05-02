Алов Федор Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 164. АЛОВ, ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 28 л. Гр. Новоторжск. у., Мошковск. в., д. Захожья; — Н. С. Смольнинск. р-на 3 отд. г. Петрограда. Торг. спирт. общ. р. 1 г. с зач. 16 дн. пр. з. Исп. 24 сент. 919.
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