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Алов Федор Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алов
Имя
Федор
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
164. АЛОВ, ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 28 л. Гр. Новоторжск. у., Мошковск. в., д. Захожья; — Н. С. Смольнинск. р-на 3 отд. г. Петрограда. Торг. спирт. общ. р. 1 г. с зач. 16 дн. пр. з. Исп. 24 сент. 919.

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