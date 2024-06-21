Папиев Семен Изосимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Папиев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Изосимов
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85922. ПАПІЕВЪ, СЕМЕНЪ ИЗОСИмовъ (онъ же Изосимовъ), 23 л. К. Тверск. у., Городенск. в., д. Межениной; — Тверск. О. С., 30 Апр. 911, 152, 152¹ и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. №№ 136313 и 106011, арест. отд. 3 г. Исп. 3 Іюня 911, счит. ср. съ 17 Сент. 910. | 909 106262 169 М. | 906 43014 170¹ М. | 909 8386 1647 У. | 905 5449 169 М. | 907 25146 170¹ М. | 12 Апр. 906 г. Тверск. О. С., 170¹ М., тюр. 1½ м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.