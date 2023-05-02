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Хандогин Константин Прохоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хандогин
Имя
Константин
Отчество
Прохоров
Дата исполнения приговора
28 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
Источник
Скан
Оригинальная запись
140717. ХАНДОГИНЪ, КОНСТАНТИНЪ Прохоровъ. Мщ. Сыромецк. сл. г. Москвы, 25 л.; — Москов. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 150, 9, 114, 1 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 2 м. Исп. 28 Мая 909. | 904 28347 169 М.

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