Хандогин Константин Прохоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хандогин
- Имя
- Константин
- Отчество
- Прохоров
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140717. ХАНДОГИНЪ, КОНСТАНТИНЪ Прохоровъ. Мщ. Сыромецк. сл. г. Москвы, 25 л.; — Москов. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 150, 9, 114, 1 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 2 м. Исп. 28 Мая 909. | 904 28347 169 М.
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