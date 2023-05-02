Голыбина Евгения Адександрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голыбина
- Имя
- Евгения
- Отчество
- Адександрова
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46157. ГОЛЫБИНА, ЕВГЕНІЯ АДЕКСАНДрова. К. Алексин. у., Варфоломеевск. в., 38 л., рд. т. же у. и в., въ д. Никулинскихъ-Выселкахъ; — Г. С. 1 уч. г. Оренбурга (во 2 р.), 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 11 Апр. 905.
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