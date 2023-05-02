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Чу-Хай-Фу

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чу-Хай-Фу
Дата исполнения приговора
07 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 280
Источник
Скан
Оригинальная запись
30329. ЧУ-ХАЙ-ФУ, 23 л. Китайск. п; — Н. С. Смольковск. р. 3 отд. г. Петрограда. Убийство, лиш. св. 15 л. Исп. 7 мая 920.

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