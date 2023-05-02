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Стриженнова Ксения Леоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стриженнова
Имя
Ксения
Отчество
Леоновна
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 334
Источник
Скан
Оригинальная запись
12347. Стриженнова Ксения Леоновна, 43 л., Смоленск. г., Рославльск. у., Стодолищенск. в., д. Алексеевки. Н. С. 4 р. Рославльск. у. Ст. 2 ч. 146, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 1 сент. 926.

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