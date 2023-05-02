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Низяев Владимир Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Низяев
Имя
Владимир
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
5045. Низяев Владимир Александрович, 27 а Гр. Туацсинск. окр.; — Н. С. Басманн. р-на Вознесенск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. условно.

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