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Бердников Дмитрий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бердников
Имя
Дмитрий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
19 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
576. Бердников Дмитрий Николаевич, 25 л., Яранск. у., г. Советска. Н. С. 10 уч. Яранск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 19/Ѵ—26.

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