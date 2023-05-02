Трынецкий Андрей Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трынецкий
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140185. ТРЫНЕЦКІЙ, АНДРЕЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Холмск. у., гм. Войславицы, д. Стараго-Майдана, 29 л.; — Люблинск. О. С. 8 Апр. 909, 134, 135, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 5 л. Исп. 19 Окт. 909.
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