Вилямек Анна Станиславова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вилямек
- Имя
- Анна
- Отчество
- Станиславова
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101379. ВИЛЯМЕКЪ, АННА СТАНИСЛАвова (она же Вилянекъ), 31 г. Лиш. ос. пр. изъ к. г. Брезины; — Петроков. О. С., 11 Мая 911, 152, 152¹ 1 ч. 1647, 1 ч. 1655, 2 и 3 п. 1659 У., тюр. 1 г., съ зач 5 м. предв. заключ. Исп. 2 Іюня 911. | 906 17160 222 У. | 901 26443 169 М. | 905 1 161 3 ч. 1655 У.
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