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Дегтев Дмитрий Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дегтев
Имя
Дмитрий
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
11 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
46421. ДЕГТЕВЪ, ДМИТРІЙ АЛЕКСАНДровъ. Мщ. г. Архангельска, 29 л.; — М. С. 2 уч. г. Архангельска (въ 3 р.), 16 и 170 М., тюр. 5 м. Исп. 11 Іюня 905. | 905 2806 170 М. | 904 40775 169 М.

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