Янковенко Прасковья Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Янковенко
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 296
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30815. ЯНКОВЕНКО, ПРАСКОВЬЯ АНДРЕЕВНА, 40 л. Гр. Кологривск. г., д. Зимовки; — Н. С. 1 Городск. р. 7 отд. г. Петрограда. Содерж. притона, лиш. св. 5 л. Исп. 18 сент. 920.
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