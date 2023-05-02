Каютина Федосия Ефимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каютина
- Имя
- Федосия
- Отчество
- Ефимовна
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15706. КАЮТИНА, ФЕДОСИЯ ЕФИМОВНА, 29 л. Гр. Московск. у., Озерецк. в., д. Никольской; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Торг. самог., лиш. св. 5 л., с зач. 5 д. пр. з. Исп. 9 июля 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.