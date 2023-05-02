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Каютина Федосия Ефимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каютина
Имя
Федосия
Отчество
Ефимовна
Дата исполнения приговора
09 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
15706. КАЮТИНА, ФЕДОСИЯ ЕФИМОВНА, 29 л. Гр. Московск. у., Озерецк. в., д. Никольской; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Торг. самог., лиш. св. 5 л., с зач. 5 д. пр. з. Исп. 9 июля 920.

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