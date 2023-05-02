Козлов Степан Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83324. КОЗЛОВЪ, СТЕПАНЪ КОНДРАТЬЕВЪ, 35 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Слободск. у., Косинск. в., д. Трушанской; — Вятск. О. С., 28 Февр. 911, 133 У., 60, 2 ч. 73 и 3 ч. 103 Уг. Ул., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 910 г. № 147998, арест. отд. 5 л. и 10 дн. Исп. 29 Марта 911. | 908 106564 1484 У.
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