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Кучугура Мария Тихоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучугура
Имя
Мария
Отчество
Тихоновна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
16490. КУЧУГУРА, МАРИЯ ТИХОНОВНА, 19 л. Гр. Ростовск. окр. Отрадовск. в., с. Машинского; — Н. С. 2 уч. Ейск. у. Кража, лиш. св. 1½ г. условно.

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