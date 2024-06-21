— Алексей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146366. ИВАНОВЪ, АЛЕКСѢЙ (безъ фам.). К. Псковск. у., Виделибск. в., д. Сахнова, 36 л.; — Псковск. О. С. 11 Сент. 909, 133 и 1647 У., по слож. съ как. по приг. Псков. У С. отъ 20 Апр. 909 г. (169 М., тюр. 1½ м ), арест., отд. 1½ г. и 3 м. Исп. 6 Нояб. 909. | 906 г. З. Н. 3 уч. Псков. у., 4 п. 170 М., тюр. 1 г.
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