Брусов Август Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брусов
- Имя
- Август
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130342. БРУСОВЪ, АВГУСТЪ (АВГУСТИНЪ) Тимофеевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Валка, 29 л., рд. въ Нурмижск. в., Рижск. у.; — М. С. 1 уч. г. Риги 4 Сент. 909, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 19 Сент. 909. | 905 65948 1655 У. | 98 67773 169 М. | 902 1031 1655 У. | 98 34723 1647 У. | 900 44445 1647 У.
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