Радзишевский Станислав Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Радзишевский
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 286
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86672. РАДЗИШЕВСКІЙ, СТАНИСЛАВЪ Яновъ, 44 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Пултуск. у., гм. Козлово, д. Жебры-Фальбоги; — М. Съѣзд. 2 окр. Ломжин. г., 18 Мая 911, 169, 2 и 8 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 1 г. Исп. 2 Іюня 911. | 910 80473 170¹ М. | 94 61 128 170 М. | 99 102639 1 ч. 1655 У. | 93 30216 169 М. | 94 74232 170 М. | 87 г. М. С. г. Пултуска, 169 М., тюр. 4 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.