Савчук Яков Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савчук
- Имя
- Яков
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35205. САВЧУКЪ, ЯКОВЪ СТЕПАНОВЪ. К. Константинов. у., гм. Павловъ, д. Бубель-Луковиско, 36 л.; — Гм. С. 1 окр. Константинов. у., 16, 169 и 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 62198 (гдѣ свѣд. объ отчествѣ невѣрны), тюр. 1 г. Исп. 29 Іюля, счит. ср. съ 27 Мая 904.
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