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Шапиро Израиль Зельстинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шапиро
Имя
Израиль
Отчество
Зельстинович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
11895. ШАПИРО, ИЗРАИЛЬ ЗЕЛЬСТИНОВИЧ, 28 л. Гр. г. Некеля; — Р. В. Т. Николаевск. ж. д., Спекуляц., пр. р. 1 г., по амн. от нак. освоб.

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