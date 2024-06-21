Зорин Павел Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зорин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82565. ЗОРИНЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕКСѢЕВЪ, 25 л. К. Варнавинск. у., Богоявленск. в., д. Мошкина; — Костромск. О. С., 2 Мая 911, 152, 1416, 1668 и 1669 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 11 Янв. 911 г. (1 ч. 286 и 286¹ У., арестъ 3 п.), съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 27 Мая 911.
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