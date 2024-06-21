Харитонов Александр Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харитонов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140734. ХАРИТОНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ильинъ. К. Угличск. у., Василевск. в., д. Ратиловой, 19 л.; — СПБ. Ст. М. С. 15 уч. 13 Окт. 909, 173 и 3 п. 175 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Окт. 909. | 907 77208 1655 У. | 906 74022 1655 У. | 905 84551 169 М. | 905 78005 172 М. гдѣ отчество указ. неправ.
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