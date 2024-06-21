Харитонов Александр Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонов Александр Ильин

Харитонов Александр Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харитонов
Имя
Александр
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
Источник
Скан
Оригинальная запись
140734. ХАРИТОНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ильинъ. К. Угличск. у., Василевск. в., д. Ратиловой, 19 л.; — СПБ. Ст. М. С. 15 уч. 13 Окт. 909, 173 и 3 п. 175 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Окт. 909. | 907 77208 1655 У. | 906 74022 1655 У. | 905 84551 169 М. | 905 78005 172 М. гдѣ отчество указ. неправ.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close