Чачковский Антон Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чачковский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 508
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155658. ЧАЧКОВСКІЙ, АНТОНЪ ГРИгорьевъ, Мщ. г. Староконстантинова, 27 л., рд. въ м. Волочискѣ, Староконстантинов. у.; — Житомір. О. С. 20 Окт. 909, 114, 9 и 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 4 м. Исп. 1 Дек. 909. | 10 Мая 909 г. М. С. 4 уч. Староконстантинов. окр., за кражу — тюр. 8 м. | 23 Нояб. 901 г. тѣмъ же М. С., за кражу — тюр. 1½ г.
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