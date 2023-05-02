Хорошевич Антон Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хорошевич
- Имя
- Антон
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140863. ХОРОШЕВИЧЪ, АНТОНЪ ПЕТРОВЪ. К. Вилен. у., Рудоминск. в., д. Швейцаръ, 19 л.; — У. Чл. О. С. по 2 уч. Виленск. у. 10 Окт. 909, 16 и 170¹ М., тюр. 10 м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 59578.
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