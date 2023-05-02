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Котляр Кива Михелев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Котляр
Имя
Кива
Отчество
Михелев
Дата исполнения приговора
13 июль 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
32630. КОТЛЯРЪ, КИВА МИХЕЛЕВЪ. Мщ. м. Вязовца, Овручск. у., 17 л., рд. въ г. Овручѣ; — Житомір. С. М. С. (въ 3 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 7 м. Исп. 13 Іюля 904 (Вѣр.). | 902 88017 169 М.

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