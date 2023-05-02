Лазарева Мария Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лазарева
- Имя
- Мария
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25849. ЛАЗАРЕВА, МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 23 л. Гр. Кимрск. у., д. Колкунова; — Н. С. при Ч. К. г. Москвы. Наруш. постановл. о торговле, пр. р. 6 м. Исп. 15 дек. 920.
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