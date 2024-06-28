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Жмуркова Анна Федорова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жмуркова
Имя
Анна
Отчество
Федорова
Дата исполнения приговора
13 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
Источник
Скан
Оригинальная запись
46759. ЖМУРКОВА, АННА ФЕДОРОВА. К. Вязем. у., Сорежанск. в., д. Желудкова (Новая тожъ), 22 л.; — Вяземск. Г. С. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 13 Іюня 905. | 904 86798 169 М.

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