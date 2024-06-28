Жмуркова Анна Федорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жмуркова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Федорова
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46759. ЖМУРКОВА, АННА ФЕДОРОВА. К. Вязем. у., Сорежанск. в., д. Желудкова (Новая тожъ), 22 л.; — Вяземск. Г. С. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 13 Іюня 905. | 904 86798 169 М.
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