Уварова Прасковья Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Уварова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 415
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140271. УВАРОВА, ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВА. К. В.-Устюгск. у., Палешск. в., д. Викторова, 38 л.; — У. Чл. О. С. по В.-Устюгск. у. 3 Марта 909, 2 ч. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 18 Окт. 909. | 908 12184 Акц. У.
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