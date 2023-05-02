Трушевский Иван Дементьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трушевский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дементьев
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 637
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17892. трушевскій, иванъ дементьевъ (онъ же Трушковскій, Трючковскій и Бруницкій). Лиш. ос. пр. изъ к. Кіев. г., Звенигород. у., Гусаковск. в., с. Ольховцевъ, 38 л.; — Елисаветград. О. С., 149, 152, 9, 114 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 78362, арест. отд. 2 г. и 6 м. Исп. 28 Окт. 908. | 905 51092 170 М. | 900 1099 1647 У. | 902 78007 170 М. | 95 53530 169 и 180 М.
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