Шиницин Дмитрий Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шиницин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- 16 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12081. ШИНИЦИН, ДМИТРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 32 л. Гр. Орловск. у., Колковск. з., д. Лелекозой; — Н. С. 3 уч. Орловск. у. Спекуляц., лиш. св. 5 л., с конфиск. имущ. Исп. 16 апр. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.