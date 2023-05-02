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Шиницин Дмитрий Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шиницин
Имя
Дмитрий
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
16 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 364
Источник
Скан
Оригинальная запись
12081. ШИНИЦИН, ДМИТРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 32 л. Гр. Орловск. у., Колковск. з., д. Лелекозой; — Н. С. 3 уч. Орловск. у. Спекуляц., лиш. св. 5 л., с конфиск. имущ. Исп. 16 апр. 919.

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