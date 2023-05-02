Базарбаев Мирзагельды
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Базарбаев
- Имя
- Мирзагельды
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129761. БАЗАРБАЕВЪ, МИРЗАГЕЛЬДЫ. Кирг. Чимкентск. у., Актюбинск. в., аула № 1, 32 л.; — Ташкентск. О. С. 17 Сент. 909, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1465 У., тюр. 6 м. Исп. 15 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.