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Петренков Александр Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петренков
Имя
Александр
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 272
Источник
Скан
Оригинальная запись
10070. Петренков Александр Кириллович, 21 г., Гомельск. у., Добрушск. в. и с. Н. С. 7 уч. Гомельск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г., П. в. з. с. 30 окт. 926.

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