Ахлестин Николай Евсеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахлестин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Евсеевич
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 373. АХЛЕСТИН, НИКОЛАЙ ЕВСЕЕВИЧ, 22 л. Гр. Инсарск. у., в. и с. Исса; — Н. С. 1 уч. Чембарск. у. Превышен. власти и истязан. арестант., лиш. св. 2 г., по амнист. от нак. освоб. 6 нояб. 918.
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