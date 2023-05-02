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Ахлестин Николай Евсеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахлестин
Имя
Николай
Отчество
Евсеевич
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
373. АХЛЕСТИН, НИКОЛАЙ ЕВСЕЕВИЧ, 22 л. Гр. Инсарск. у., в. и с. Исса; — Н. С. 1 уч. Чембарск. у. Превышен. власти и истязан. арестант., лиш. св. 2 г., по амнист. от нак. освоб. 6 нояб. 918.

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