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Чугунова Мария

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чугунова
Имя
Мария
Дата исполнения приговора
24 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
8073. ЧУГУНОВА, МАРИЯ, 52 л. Гр. Урковск. в., д. Бральино; - Н. С. 9 уч. Балахнинск. у. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 24 февр. 919.

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