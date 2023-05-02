Семидович Степан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семидович
- Имя
- Степан
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 316
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87424. СЕМИДОВИЧЪ, СТЕПАНЪ (онъ же Шустовъ), (внѣбр.), 29 л. Сс.-каторж. Амурск. Колесн. дороги, рд. въ г. Тарѣ; — Благовѣщен. О. С., 5 Нояб. 910, 3 ч. 309 У. и У. о сс., один. закл. 20 дн., съ продолж. каторж. раб. 4 г. Исп. 29 Апр. 911. | 905 70457 1453 У. | 901 43984 169 М. | 903 73428 1655 М. | 900 35827 169 М. | 902 17136 1483 У.
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