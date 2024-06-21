Винников Даниил Пантелеймонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Винников
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Пантелеймонов
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47899. винниковъ, ДАНІИЛЪ ПАНтелеймоновъ (онъ же Винникъ), 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Суражск. у., Уношевск. в., д. Федоровки; — Стародубск. О. С., 7 Февр. 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 8 Марта 911. 905 86299 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 30903. 903 11305 1655 У. 902 85829 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 29939. 901 10217 169 М. | 99 52776 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.