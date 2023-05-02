Ярыгин Денис Савельев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ярыгин
- Имя
- Денис
- Отчество
- Савельев
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37241. ЯРЫГИНЪ, ДЕНИСЪ САВЕЛЬЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Ишимск. у., Ражевск. в., с. Средне-Чирковскаго, 31 г., рд. Бѣлгородск. у., Карповск. в., въ сл. Пушкарной; — Тобольск. О. С. (въ 4 р.), 133, 2 и 4 п. 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., прест. отд. 4 г. и 2 м., по сложен. съ наказ. по приг., напеч. въ 904 г. № 29347. Исп. 4 Марта 905. | 900 116182 1655 У. | 94 23917 170 М. | 99 31936 170 М.
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