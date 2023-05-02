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Лоос Лина Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лоос
Имя
Лина
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
__ март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
26035. ЛООС, ЛИНА ПЕТРОВНА, 23 л. Гр. Никольск. у., Спиринск. в., Переселенческ. уч. № 38; — Н. С. 8 уч. Никольск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. в марте 920.

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