Лоос Лина Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лоос
- Имя
- Лина
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- __ март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26035. ЛООС, ЛИНА ПЕТРОВНА, 23 л. Гр. Никольск. у., Спиринск. в., Переселенческ. уч. № 38; — Н. С. 8 уч. Никольск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. в марте 920.
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